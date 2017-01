ATV 11:45 bis 12:40 SciFi-Serie Tomorrow People Töte oder du wirst getötet USA 2013 Stereo Merken Killian McCrane, der früher gemeinsam mit John für Ultra gearbeitet hat, kehrt in die Stadt zurück. Er war damals Teil eines Experiments von Jedikiah, bei dem alle außer Killian umkamen. Bei ihm hatte das Experiment zur Folge, dass er im Gegensatz zu den anderen Tomorrow People Menschen töten kann. Nun will er sich offenbar für alles, was ihm angetan wurde, rächen und fordert dabei John heraus: Der muss all seine Kräfte einsetzen, um eine ganze Serie von Bombenanschlägen zu verhindern. Um Killian aufzuhalten, lässt sich John schließlich sogar auf einen temporären Waffenstillstand mit Jedikiah ein. Doch statt John im Kampf gegen Killian zu unterstützen setzt Jed eine Ultra-Einheit auf alle beide an?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robbie Amell (Stephen Jameson) Peyton List (Cara Coburn) Luke Mitchell (John Young) Aaron Yoo (Russell Kwon) Madeleine Mantock (Astrid Finch) Mark Pellegrino (Dr. Jedikiah Price) Jason Dohring (Killian McCrane) Originaltitel: The Tomorrow People Regie: Guy Norman Bee Drehbuch: Nicholas Wootton, Alex Katsnelson Altersempfehlung: ab 12