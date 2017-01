ATV 2 22:20 bis 23:24 Dokusoap Saturday Night Fever - Faschingsprinz, Oida! A 2013 Stereo Merken Die beiden Superblondinen Sabrina und Melanie wollen auf einem Kostümball in Wien ordentlich Gas geben. Die Linzerinnen kommen gemeinsam nach Wien und sollen hier von einer spendierfreudigen facebook-Bekanntschaft namens Thomas abgeholt und am Abend groß ausgeführt werden. Doch die erste Enttäuschung erleben sie bereits am Bahnhof von Thomas keine Spur, er lässt sie in der Kälte stehen. Und so müssen sich die beiden mit einem Plan bewaffnet aufmachen, um ihr Hotel zu suchen. Der feierwütige Gerhard Klein lässt natürlich kein Fest aus. Wo immer es genug zu trinken gibt und die Chance auf einen heißen Flirt besteht, ist er vor Ort. Bei einer Cluberöffnung die unter dem Thema Schottland steht, lässt er sich natürlich nicht lumpen und erscheint im Kilt. Durch sein "offenes" Kostüm erhofft er sich auch Offenheit bei den Frauen. Und tatsächlich, schon nach kurzer Zeit heftet sich eine junge, gutaussehende Frau an seinen Rockzipfel. Paul aus Amstetten will mit seinen Freunden eine Halloweenparty auf der Burg Plankenstein unsicher machen. Seine Freundin Michi hat er auch mitgenommen und alle wollen nur eines: Partymachen bis weit über die Geisterstunde hinaus. Doch als Paul von einer strippenden Vampir Lady als Opfer auserwählt wird, scheint für seine Freundin Michi der Spuk kein Ende zu nehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Saturday Night Fever - Faschingsprinz, Oida!