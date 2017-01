NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 31. Januar 1902: Der Geburtstag der schwedischen Politikerin und Friedensforscherin Alva Myrdal Merken Friedensnobelpreisträgerin oder Ministerin für Abrüstungsfragen? Dreifache Mutter oder Zeitschriftenherausgeberin? Wissenschaftlerin oder Botschafterin in Indien? Alva Myrdal war all das, und noch vieles mehr. Die Politikerin wird bis heute in Schweden verehrt. Ihr Buch "Die Krise der Bevölkerungsfrage", das sie 1934 gemeinsam mit ihrem Mann Gunnar veröffentlicht, wird zur Grundlage des schwedischen Wohlfahrtsstaates. Bessere Kinderbetreuung, Gleichstellung von Mann und Frau, die Nation als Gemeinschaft moderner und aufgeklärter Menschen - Ideen, die sie damals mitentwickelt und nach denen auch sie versucht zu leben. Anfangs ist die dreifache Mutter oft nur die Frau an der Seite des Ökonomen und Politikers Gunnar Myrdal. Nach dem Zweiten Weltkrieg macht sie sich politisch unabhängig: Sie bekleidet hohe Posten bei den Vereinten Nationen, wird Botschafterin in Indien, sozialdemokratische Abgeordnete im schwedischen Parlament und schließlich Ministerin für Abrüstungsfragen. Ihr Eintreten für eine Welt ohne Atomwaffen wird 1982 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. In Google-Kalender eintragen

