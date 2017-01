DR Kultur 00:05 bis 01:00 Sonstiges Feature Kurzstrecke 58: Feature, Hörspiel, Klangkunst Im Bett mit Penderecki. Von Mariola Brillowska / Alleingänge oder Wenn man allein aufs Klo kann, kann man auch allein ins Kino. Von Vivien Schütz / The Song of Aurora. Von Anne Lepère / Neues aus der "Wurfsendung" mit Julia Tieke Merken Ungewöhnlich und nicht länger als 20 Minuten: Wir stellen regelmäßig innovative, zeitgemäße, radiophone Hörstücke vor. In Google-Kalender eintragen