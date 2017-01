DR Kultur 22:00 bis 22:30 Sonstiges Alte Musik Mozart, der Organist. Ein Genie an seinem Lieblingsinstrument Merken "Die orgl ist doch in meinen augen und ohren der könig aller jnstrumenten." 21 Jahre alt ist Wolfgang Amadeus Mozart und gerade auf dem Weg in Richtung Mannheim und Paris, als er diesen Satz in einem Brief an den Vater formuliert. Wenige Zeilen zuvor hat er die Orgel schon als seine "Paßion" bezeichnet. Nach der Rückkehr in die Heimat ernennt ihn der Salzburger Fürsterzbischof im Januar 1779 zum Domorganisten. Und auch in seinem letzten Lebensjahr 1791, als er sich in Wien begründete Hoffnung auf die Kapellmeisterstelle am Stephansdom macht, hat Mozart wohl noch die Orgel im Visier. Dass sich unter seinen Werken so gut wie keine Orgelkompositionen finden, hat der Nachwelt allerdings den Blick auf den passionierten Organisten Mozart verstellt. Doch seine Briefe sprechen da eine eindeutige Sprache - und das eine oder andere "Clavierwerk" offenbart sich bei näherer Betrachtung durchaus als Musik für den König aller Instrumente. In Google-Kalender eintragen