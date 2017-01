ORF 2 20:15 bis 21:05 Dokumentation Universum Geheimnisvolles Indien: Im Bann der Berge Geheimnisvolles Indien (2/3): Im Bann der Berge GB 2017 Stereo Untertitel 16:9 Merken Indiens Subkontinent ist umgeben von rauen Berglandschaften. Die Monsun-Hügel befinden sich inmitten riesiger Wälder und Teegärten. Sie schützen einen der größten Artenreichtümer der Welt. Weiter nördlich ragen die mächtigen Achttausender des Himalaya in die Höhe. Durch ihre enorme Größe beeinflussen sie die klimatischen Verhältnisse und schützen Indien vor der Kältefront aus dem Norden. Sie umfassen eine Vielzahl von Lebensräumen und beinhalten eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt. Eine Dokumentation von Ben Southwell (3. und letzter Teil am 7. Februar, ORF 2) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Universum