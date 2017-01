Schweiz 1 21:05 bis 21:50 Magazin Kassensturz Die Sendung über Konsum, Geld und Arbeit Kurierfahrer klagen an: Miese Löhne und enormer Zeitdruck / Betrug mit Ferienwohnungen: Falsche Inserate täuschen Kunden / Lippenstifte im Test: Viele enthalten bedenkliche Mineralöle CH 2017 Stereo HDTV Merken Kurierfahrer klagen an: Miese Löhne und enormer Zeitdruck: "Kassensturz" geht undercover und deckt beim Paketversender DPD Missstände auf: Der grösste private Kurierdienst der Schweiz hat den gesamten Transportdienst ausgelagert. Die Subunternehmer klagen über Vorgaben, die kaum zu erfüllen sind: täglich zwölf Stunden unterwegs, miese Löhne und enormer Zeitdruck. Betrug mit Ferienwohnungen: Falsche Inserate täuschen Kunden: Betrügerbanden bieten im Internet luxuriöse Ferienwohnungen für wenig Geld an. Vor Ort stehen die ahnungslosen Interessenten aber vor verschlossenen Türen: Denn die Besitzer der Häuser wissen nichts von der Vermietung - und die Betrüger sind mit dem Geld schon über alle Berge. "Kassensturz" zeigt, wie man sich vor fiesen Geisterangeboten schützen kann. Lippenstifte im Test: Viele enthalten bedenkliche Mineralöle: regelmässig Lippenstift aufträgt, nimmt oft problematische Stoffe zu sich: "Kassensturz" testet 14 Lippenstifte bekannter Marken und findet bedenkliche Mineralöle und Kohlenwasserstoffe, die als potenziell krebserregend gelten. Nur gerade zwei Produkte sind bedenkenlos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ueli Schmezer Originaltitel: Kassensturz