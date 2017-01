ORF 1 20:15 bis 21:05 Krimiserie Soko Donau Über den Dächern von Linz D, A 2017 Stereo Untertitel 16:9 Merken Ein Klimtgemälde wird aus dem Linzer Landesmuseum gestohlen. Einer der Diebe, Frederik Jenisch, kommt während des Einbruchs zu Tode: Ermordet von seinem Komplizen, genannt Skorpion. Eigentlich gilt Anatol, Frederiks Vater als der große Kunsträuber in der Familie, doch damit hatte er nichts zu tun. Trotzdem will er den Mörder seines Sohnes überführen und überzeugt unsere Leute, dass sie nur durch ihn zu den richtigen Informanten kommen. Von einem Hehler Kuckuck erfährt Anatol, wer der Auftraggeber ist, doch dem kann nichts nachgewiesen werden. Um ihn zu überführen, müssen unsere Ermittler einen ungewöhnlichen Weg einschlagen: Sie erlauben Anatol, den Klimt aus Schernbergs Keller zurückzustehlen. Buch: Stefan Brunner In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Bernhard Schir (Henri Ender) Originaltitel: SOKO Donau Regie: Olaf Kreinsen Drehbuch: Stefan Brunner