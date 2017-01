Servus TV 20:15 bis 21:55 Komödie Frances Ha USA 2012 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Frances (Greta Gerwig) ist 27 Jahre alt, wohnt mit ihrer besten Freundin Sophie (Mickey Sumner) in einer WG und träumt von einer Karriere als Tänzerin. Als jedoch Frances ihren Job verliert und ihre beste Freundin beschließt, aus der WG auszuziehen, gerät Frances fragile Existenz ins Straucheln. "Frances Ha" von Noah Baumbach spielt in der Metropole New York, wo eine Endzwanzigern mit viel Charme und Esprit alle nur denkbaren Hindernisse aus dem Weg räumt. Deutlich beeinflusst von den Filmen Woody Allens und der französischen Nouvelle Vague, kann in dieser herzhaften Komödie vor allem die Hauptdarstellerin Greta Gerwig überzeugen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Greta Gerwig (Frances Haliday) Mickey Sumner (Sophie Levee) Adam Driver (Lev Shapiro) Michael Zegen (Benji) Charlotte d'Amboise (Colleen) Grace Gummer (Rachel) Michael Esper (Dan) Originaltitel: Frances Ha Regie: Noah Baumbach Drehbuch: Noah Baumbach, Greta Gerwig Kamera: Sam Levy Musik: Dean Wareham, Britta Phillips Altersempfehlung: ab 6