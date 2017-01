ProSieben 20:15 bis 20:40 Trickserie Die Simpsons Bob von nebenan USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Simpsons bekommen einen neuen Nachbarn. Walt ist ein richtiger Glücksgriff: freundlich, aufgeschlossen, hilfsbereit. Nur Bart ist misstrauisch: Er glaubt seinen Todesfeind Tingeltangel-Bob in Walt zu erkennen. Jeder hält ihn für verrückt. Marge möchte die Ängste ihres Sohnes austreiben und nimmt Bart mit ins Gefängnis. Und dort sitzt Bob immer noch sicher hinter Gittern. Bart ist zunächst beruhigt, doch Walts Stimme ist der von Bob einfach zu ähnlich. Er forscht nach ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Anke Engelke (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpso) Originaltitel: The Simpsons Regie: Nancy Kruse Drehbuch: John Frink Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 12