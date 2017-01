Nick 12:20 bis 12:45 Trickserie SpongeBob Schwammkopf Die Krossen Knochenbrecher / Die Karte USA 2008 Merken Die Krossen Knochenbrecher: Im Rahmen eines Wrestling-Events winkt demjenigen, der den bislang ungeschlagenen Schwergewichts-Champion besiegt, eine Million Dollar in bar. Mr. Krabs schickt sofort SpongeBob und Patrick als "Die Krossen Knochenbrecher" in den Ring - doch die nehmen die Sache von der heiteren Seite... Die Karte: Beim Kauf von Meerjungfraumann-Sammelkarten wird SpongeBob auf eine wertvolle, seltene Spezialkarte aufmerksam gemacht die sich natürlich in der einzigen Packung findet, die Patrick ersteht. Nun folgt SpongeBob seinem Freund auf Schritt und Tritt, damit dem kostbaren Stück nichts geschieht. Und er hat alle Hände voll zu tun, denn Patricks Umgang mit der Karte ist eher lässig... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: SpongeBob SquarePants Drehbuch: Steven Banks, Luke Brookshier, Nate Cash, Sean Charmatz, Derek Drymon, Tim Hill, Stephen Hillenburg Altersempfehlung: ab 6