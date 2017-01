N24 Doku 22:10 bis 23:05 Dokumentation Geheimnisvoller Planet: Invasion aus dem Tierreich USA 2014 Merken Ökosysteme weltweit haben ihre ganz eigenen Regeln. Doch diese kann der Mensch schnell durch eine einzige Unachtsamkeit durcheinanderbringen: So werden verschiedene Tiere von einem zum anderen Ende der Welt transportiert, nisten sich dort ein und breiten sich ungehindert aus. Ob die Tigerpython in den Everglades, gefräßige Stockkröten oder tödliche Bienenschwärme - wo der natürliche Feind fehlt, muss der Mensch eindämmen, was er oftmals selbst verursacht hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Secrets of the Earth