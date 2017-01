n-tv 00:10 bis 01:10 Dokumentation Die gestohlene Identität D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Ein Leben mit dem Pass eines Anderen: Für viele Kriminelle ist das Alltag. Sie nutzen unzureichende Personenkontrollen und mangelnde Dokumentenprüfungen für ihre perfiden Pläne. Die Anschläge der vergangenen Zeit haben gezeigt, wie scheinbar einfach ein solches Leben sein kann. Mit verheerenden Folgen. Wird es den Tätern in Deutschland zu leicht gemacht? Was unternehmen Politik und Behörden? Die n-tv Dokumentation blickt auf die Hintergründe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die gestohlene Identität