Krimi Der Einsatz USA 2003 Der Ausbildungsleiter der CIA, Walter Burke, sucht in Cambridge James Douglas Clayton auf, der sein Studium exzellent absolviert hat, um ihn für die CIA zu rekrutieren. Da James' Vater Edward ebenfalls für die CIA gearbeitet hatte, war es schon immer James' Traum, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Nachdem er sämtliche Aufnahmetests mit Leichtigkeit bestanden hat, soll er auf der sogenannten Farm ausgebildet werden. Dort lernt er Layla Moore und den ehemaligen Polizisten Zack kennen. Die Auszubildenden werden immer wieder knallharten Tests unterzogen, bei denen sie auch das Töten lernen sollen. Als Layla und James bei einer der Übungen von Unbekannten entführt werden, erkennt James, dass die Entführung nicht zum Test gehört. Im Glauben, Layla schwebe in Lebensgefahr, verrät er den Entführern den Namen seines Ausbilders. Es stellt sich schließlich jedoch heraus, dass die Entführung fingiert war und James wird daraufhin offiziell von der Ausbildung ausgeschlossen. Noch in derselben Nacht steht Walter Burke völlig unverhofft vor seiner Tür, um James in sein weiteres Vorhaben einzuweihen: Der Rauswurf bei der CIA war nur vorgetäuscht, damit er als verdeckter Ermittler für Walter arbeiten kann. Walter gesteht ihm, dass sie ihn und Layla absichtlich im Camp zusammengeführt haben, da Layla in Wahrheit ein Maulwurf sei und geheime Informationen in Form eines Computervirus' aus dem Hauptquartier der CIA schmuggle. James' Auftrag besteht nun darin, Layla näherzukommen, damit diese sie zu ihren Kontaktpersonen führt. Als James bei ihr übernachtet, findet er tatsächlich Teile des Virus' auf ihrem Computer. Doch wie bekommt sie diese aus dem hochbewachten Hauptquartier in Langley und wer ist ihr Auftraggeber? Schauspieler: Al Pacino (Walter Burke) Dom Fiore (Le premier instructeur) Mike Realba (Ronnie) Karl Pruner (Slayne) Ron Lea (Bill Rudolph, Dell Rep) Jenny Cooper (Blonde with Cell Phone) Veronica Hurnick (Polygraph Interrogator) Originaltitel: The Recruit Regie: Roger Donaldson Drehbuch: Roger Towne, Kurt Wimmer, Mitch Glazer Musik: Klaus Badelt