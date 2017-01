RTL NITRO 22:20 bis 00:10 SciFi-Film Timecop CDN, USA, J 1994 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im Jahr 2004 hat die Wissenschaft eine Apparatur entwickelt, mit der es möglich ist, unbeschadet in die Vergangenheit zu reisen. Da jedoch die Gefahr besteht, dass Gangster die Zeitmaschine missbrauchen und katastrophale Dinge in der Vergangenheit tun, die sich auf das Jahr 2004 auswirken, ist die Benutzung des Geräts strengstens untersagt. Um die Einhaltung der Vorschrift zu überwachen, gibt es eine Spezialeinheit der Polizei, die so genannten Timecops, die den Gangstern, die die Vorschrift verletzen, in die Vergangenheit nachreisen, Änderungen im Zeitablauf verhindern und sie zur Strafverfolgung zurückholen. Einer dieser Timecops ist der tapfere Polizist Max Walker, der seit dem Tode seiner Frau Melissa, die vor zehn Jahren bei einer Bombenexplosion ums Leben kam, verbittert und eigenbrötlerisch geworden ist. Obwohl er durch die Möglichkeit einer illegalen Zeitreise seine Frau zurückbekommen könnte, verzichtet er aus Pflichtbewusstsein und Gesetzesfürchtigkeit darauf und konzentriert sich einzig auf seine Arbeit. Sein Chef ist der ehrgeizige Senator Aaron McComb, der sich auf die Präsidentschaftskandidatur vorbereitet. Während seiner Ermittlungen an einem Fall findet Walker heraus, dass McComb die eigenen Gesetze nicht einhält: Er besorgt sich das Geld für seine Wahlkampagne kurzerhand in der Vergangenheit. Walker entscheidet sich, seinem Chef das Handwerk zu legen. Zusammen mit seiner Kollegin Fielding reist er in die Vergangenheit, um McCombs Eingriffe in den Zeitenlauf rückgängig zu machen. Doch McComb hat erfahren, was Walker und Fielding vorhaben und trifft seine Vorkehrungen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Claude Van Damme (Max Walker) Ron Silver (Senator Aaron McComb) Mia Sara (Melissa Walker) Bruce Mc Gill (Commander Eugene Matuzak) Gloria Reuben (Agent Sarah Fielding) Scott Bellis (Ricky) Jason Schombing (Lyle Atwood) Originaltitel: Timecop Regie: Peter Hyams Drehbuch: Mike Richardson, Mark Verheiden Kamera: Peter Hyams Musik: Mark Isham, Robert Lamm Altersempfehlung: ab 16