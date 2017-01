VOX 22:15 bis 00:20 Reportage Goodbye Deutschland! Die Auswanderer Sascha und Marina Thielen / David Schlosser D Stereo 16:9 HDTV Merken Martin Bolze, Michaela Scherer: Martin Bolze, Showhypnotiseur, Buchautor und Coach hatte seinen großen TV-Durchbruch beim Supertalent unter dem Namen Pharo. Seine Trauminsel und sein Lebensmittelpunkt waren bisher Gran Canaria - deshalb zog auch Michaela Scherer, seine große Jugendliebe, vor zwei Jahren zu ihm. Aber Michaela leidet unter der Distanz zu ihrer Tochter in Deutschland. Außerdem schlägt ihr die karge Landschaft der Kanaren mehr und mehr auf das Gemüt. Michaela Scherer möchte nach Mallorca umziehen und Martin folgt ihr aus Liebe. Auf der Lieblingsinsel der Deutschen möchte Michaela mit ihrer Kosmetiklinie und einer von ihr eigens entworfenen Uhr durchstarten. Martin plant Hypnosetherapien für Deutsche, die lieber in der Sonne an ihren Beschwerden arbeiten. Auch ihre Traumfinca auf Mallorca ist bereits angezahlt, die alte Wohnung gekündigt. Alles läuft nach Plan. Aber dann - aus dem Nichts - sagt der Vermieter die angezahlte Finca wieder ab. Wenige Tage vor dem Abflug nach Mallorca. Doch es gibt kein Zurück, die Flüge sind gebucht und die Möbel verschifft. Außerdem droht Hündin "Bonni" die Reisestrapazen nicht zu überleben. Für Michaela und Martin wird die Reise zu einem Albtraum. Sascha und Marina Thielen: Auch ein anderer Auswanderer wollte auf der Insel mit seiner Frau glücklich werden. Sascha Thielen kam vor zwei Jahren nach Mallorca. Voller Hoffnung. Voller Zukunftspläne. Doch seine Cocktailbar "Red Rubber Duck" in Paguera läuft schlecht. Und seine Ehe steht auf der Kippe. Marina ist zurück nach Deutschland gegangen. Zu groß war der Druck in der letzten Saison. Zu oft bekam sich das Paar deshalb in die Haare. Seit Marinas Rückwanderung sieht Stefan seine Familie nur noch über skype. Das schmerzt. Vor allem weil Stefan das Aufwachsen seiner vierjährigen süßen Tochter Leyla nur aus der Ferne mitbekommt. So geht es nicht weiter. Marina kommt übers Wochenende auf die Insel. Sascha will um sie kämpfen. Bekommt der Auswanderer noch eine zweite Chance? David Schlosser: Nur ein paar Meter von Saschas Cocktailbar entfernt betreibt David Schlosser das 'Schwarzwald Café'. Der Laden läuft. Doch David und Sascha verbindet ein ähnliches Schicksal. Auch Davids Beziehung hat unter dem Existenzkampf auf der Insel gelitten, ist letztlich sogar daran zerbrochen. Davids Ex-Freundin Susanne war mal seine Geschäftspartnerin. Vor knapp zwei Jahren trennen sie sich. Im letzten Herbst zahlt David Susanne aus. Er ist nun alleiniger Inhaber vom 'Schwarzwald Café'. Heute sind sie nur noch Chef und Angestellte. Aus der Traum vom gemeinsamen Leben unter Palmen. Seit einen halben Jahr hat David eine neue Freundin. Der Auswanderer will den gleichen Fehler nicht noch einmal machen und mit 16-Stunden-Schichten seine Liebe erneut aufs Spiel setzen. David ist fest entschlossen, sich diese Saison aus dem Geschäft mehr und mehr herauszunehmen. Doch das ist leichter gesagt, als getan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Goodbye Deutschland! Die Auswanderer