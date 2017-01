VOX 20:15 bis 22:15 Dokusoap Hot oder Schrott - Die Allestester D 2017 Stereo 16:9 Merken Im Spezial von "Hot oder Schrott" finden 'Ab ins Beet!'-Star Detlef Steves (47) und seine Frau Nicole (47) in Moers sowie die weiteren Allestester immer neue, aufregende Pakete vor ihrer Haustür - ohne zu wissen, was sie erwartet. Denn bevor das erste Gerät aus ihrer Lieferung ausprobiert werden kann, müssen sie erst herausfinden, um was es sich genau handelt und wie es zusammengebaut wird. Und dabei ist die Bedienungsanleitung nicht immer hilfreich. Konnten die skurrilen Neuheiten wie die Selbstbräunungsdusche, ein Roboter für die Fensterreinigung oder der Bluetooth-Handschuh zum Telefonieren am Ende überzeugen und sind sie ihren Preis wirklich wert? Die Allestester nehmen die Erfindungen vom Aufbau über die Funktion bis zum Preis genau unter die Lupe und prüfen sie auf ihre Alltagstauglichkeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hot oder Schrott - Die Allestester