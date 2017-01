ONE 22:00 bis 22:45 Serien Cucumber The Screwdriver GB 2014 Merken Henry gerät in eine gefährliche Falle, als Freddie seinen alten Lehrer Gregory trifft und sich rächen will. Lance macht endlich Ernst und schottet sich komplett von Henry ab. Auf der Arbeit scheint hinter der Hilfsbereitschaft seines Mitarbeiters Daniel mehr zu stecken. Bildet Lance sich das nur ein oder ist Daniel nicht so hetero wie er aussieht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent Franklin (Henry Best) Cyril Nri (Lance Sullivan) Fisayo Akinade (Dean Monroe) Freddie Fox (Freddie Baxter) James Murray (Daniel Coltrane) Julie Hesmondhalgh (Cleo Whitaker) Ceallach Spellman (Adam Whitaker) Originaltitel: Cucumber Regie: David Evans Drehbuch: Russell T. Davies Kamera: Jake Polonsky Musik: Murray Gold