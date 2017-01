tagesschau24 00:00 bis 00:30 Magazin Umschau MDR-Magazin PIKO-Story - Wie mit kleinen Bahnen große Gewinne gemacht werden / Notruf im Winter - Wie Rettungskräfte mit den Tücken der kalten Jahreszeit kämpfen / Geheimnisse der "Schatzkammer" - Mit welchen Geschenken Staatsgäste punkten konnten D 2017 Stereo 16:9 Live TV Merken Das MDR-Magazin "Umschau" setzt sich kritisch mit Veränderungen in der Lebenswirklichkeit der Menschen - vor allem in Ostdeutschland - auseinander. Im Fokus der Sendung stehen Themen u.a. aus den Bereichen Wirtschaft, Verbraucher und Soziales. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ana Plasencia Originaltitel: Umschau