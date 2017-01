RTL 22:15 bis 23:10 Krimiserie CSI: Den Tätern auf der Spur Todesjünger CDN, USA 2005 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ein junges Ehepaar überrascht nachts eine Schar Jugendlicher beim "Entsorgen" einer Leiche in ihrem Garten. Das CSI-Team findet bei der anschließenden Spurensicherung zahlreiche Fußspuren, die direkt in die Wüste führen. Catherine und Grissom stoßen auf einen alten Militärbunker, der einer Sekte als Unterschlupf gedient hat. Den Beiden bietet sich ein grausiger Anblick: die Leichen von elf Teenagern. Alles deutet auf den rituellen Selbstmord einer Sekte hin. Doch unweit des Bunkers findet sich im Kofferraum eines Autos die Leiche des Sektenführers Joseph Diamond. Wie sich herausstellt, hat Diamond labile Jugendliche für seine Sekte rekrutiert, um über die Eltern der Kinder Geld zu kassieren. Da alle Spuren im Bunker und im Garten auf zwölf Jugendliche schließen lassen, sucht das CSI-Team nun verzweifelt nach dem fehlenden Sektenmitglied Abigail Spencer... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Petersen (Gil Grissom) Marg Helgenberger (Catherine Willows) Gary Dourdan (Warrick Brown) George Eads (Nick Stokes) Eric Szmanda (Greg Sanders) Jorjan Fox (Sara Sidle) Robert David Hall (Dr. Al Robbins) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Danny Cannon Drehbuch: Anthony E. Zuiker, Danny Cannon Kamera: Robert Gantz Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 12