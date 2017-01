RTL 20:15 bis 21:15 Krimiserie Bones - Die Knochenjägerin Das Juwel in der Krone USA 2016 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Eine Leiche wird in einem riesigen Glas-Recycling-Container entdeckt. Zwischen den Glassplittern findet das Forensik-Team des Jeffersonian im Hals des Opfers einen Edelstein. Die Wissenschaftler haben Glück - der Diamant wurde mit einer mikroskopischen Signatur versehen, sodass der Ursprung schnell festgestellt werden kann. Der Diamant gehört zum Dolch des Topkapi, oder zumindest einer teuren Nachbildung davon. Dieser wurde vor zwei Tagen bei einem Juwelier gestohlen, dem der Dolch für eine Ausstellung geliehen wurde. Obwohl die Herkunft des Diamanten schnell ermittelt werden konnte, erweist sich die Identifikation des Opfers als schwierig. Das Team befindet sich in einer Sackgasse. Doch da taucht plötzlich Inspektor Rousseau aus Frankreich auf und bietet seine Hilfe an. Er ist bereits seit Monaten den Juwelendieben auf der Spur und behauptet, bei der Toten handelt es sich um die Marquise de Chaussin. Rousseau ist sich ziemlich sicher, dass der Mann des Opfers sowohl für die Diebstähle als auch für den Mord verantwortlich ist... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily Deschanel (Dr. Temperance "Bones" Brennan) David Boreanaz (Special Agent Seeley Booth) T.J. Thyne (Dr. Jack Hodgins) John Francis Daley (Dr. Lance Sweets) Michaela Conlin (Angela Montenegro) Tamara Taylor (Dr. Camille Saroyan) John Boyd (Special Agent James Aubrey) Originaltitel: Bones Regie: David Grossman Drehbuch: Jon Cowan Kamera: Robert Reed Altman Musik: Sean Callery, Jamie Forsyth, Julia Newmann