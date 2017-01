ProSieben 22:10 bis 22:40 Comedyserie The Big Bang Theory Sag's nicht weiter USA 2011 16:9 HDTV Merken Als Amy Sheldon erzählt, dass Penny ihr anvertraut hat, Bernadette wolle sich von Howard trennen, interessiert ihn das überhaupt nicht. Amy schlägt daraufhin ein wissenschaftliches Experiment vor, das den sozialen Zusammenhalt der Gruppe anhand von Klatsch- und Tratschverbreitungen aufzeigen soll. Sie streuen zwei Gerüchte und erwarten die Ergebnisse ... Raj ist hocherfreut, dass Bernadette mit Howard Schluss machen möchte. Doch Howard bereitet einen Heiratsantrag vor ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Bill Prady, Steven Molaro, Steve Holland Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6