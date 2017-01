ProSieben 12:30 bis 13:00 Comedyserie How I Met Your Mother Die Stinson-Krise USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Barney ist Feuer und Flamme für Nora und möchte sein altes Ich mit all seinen Macken hinter sich lassen. Robin hilft ihm dabei - mit verheerenden Folgen: Sie macht es sich zur Aufgabe, Nora zu schikanieren und sie somit aus Barneys Leben zu verdrängen, damit sie ihn wieder für sich haben kann. Nach einem gewalttätigen Übergriff wird sie zu einer Therapie verdonnert. Indes mischt sich Ted immer stärker in Lilys Schwangerschaft ein - zum Missfallen der werdenden Eltern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Kal Penn (Kevin) Nazanin Boniadi (Nora) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Kourtney Kang, Craig Thomas Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12