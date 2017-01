Super RTL 22:15 bis 00:40 Actionfilm Sahara - Abenteuer in der Wüste GB, E, D, USA 2005 Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Abenteurer Dirk Pitt und sein Partner Al reisen nach Mali in Afrika, um dort einen im Jahr 1865 versenkten Goldschatz aufzuspüren. Doch schnell entwickelt sich die Suche nach den begehrten Münzen zu einer mörderischen Mission. Unerschrocken und actionreich nehmen Dirk und Al es in den dortigen Bürgerkriegswirren mit afrikanischen Despoten und französischen Industriellen auf, retten der schönen Ärztin Eva spektakulär das Leben und bestehen Verfolgungsjagden zu Wasser, zu Lande und auf Kamelen. Erst in einem fulminanten Showdown unter der gleißenden Sonne der Sahara machen die Glücksritter tatsächlich eine Entdeckung. Doch die hätten sie sich in ihren kühnsten Träumen so nicht ausmalen können... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew McConaughey (Dirk Pitt) Penélope Cruz (Eva Rojas) Steve Zahn (Al Giordino) William H. Macy (Admiral Jim Sandecker) Rainn Wilson (Rudi Gunn) Delroy Lindo (Carl) Lambert Wilson (Yves Massarde) Originaltitel: Sahara Regie: Breck Eisner Drehbuch: Thomas Dean Donnelly, Joshua Oppenheimer, John C. Richards, James V. Hart Kamera: Seamus McGarvey Musik: Clint Mansell Altersempfehlung: ab 12