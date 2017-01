Super RTL 20:15 bis 22:15 Komödie Mom's Night Out - Mamas müssen auch mal ausgehen USA 2014 Stereo Untertitel HDTV Free-TV Premiere 20 40 60 80 100 Merken Die hart arbeitende Mutter Allyson wünscht sich nichts sehnlicher eine Auszeit vom stressigen Alltagsleben. Zusammen mit ihren Freundinnen plant sie einen entspannten Frauenabend, während die Ehemänner auf die Kinder aufpassen. Gesagt, getan. Doch schnell entpuppt sich die Kinderbetreuung als Herausforderung für die Männer und auch der Frauenabend verläuft alles andere als geplant... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Drew (Allyson) Sean Astin (Sean) Patricia Heaton (Sondra) Trace Adkins (Bones) David Hunt (Cabbie) Andrea Logan White (Izzy) Harry Shum Jr. (Joey) Originaltitel: Moms' Night Out Regie: Andrew Erwin, Jon Erwin Drehbuch: Andrea Nasfell, Jonathan Erwin Kamera: Kristopher Kimlin Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini Altersempfehlung: ab 6