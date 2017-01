Super RTL 12:10 bis 12:35 Trickserie Dinotrux Die Rennstrecke USA 2015 Stereo HDTV Merken Die drei Kippos Drago, Clio und Fabio sind alte Freunde von Tacho und tauchen plötzlich bei den Dinotrux auf. Sie stiften durch ihr übermütiges Verhalten ein riesiges Chaos. Die Dinotrux versuchen ihnen zu erklären, dass sie sich an Regeln zu halten haben, wenn sie bei ihnen zu Besuch sind. Das gefällt den Kippos gar nicht und deshalb macht Tacho den Vorschlag, ein Rennen zu veranstalten. Wenn die Kippos verlieren, müssen sie sich an die Regeln halten, wenn nicht, dürfen sie weiter Chaos verbreiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dinotrux Drehbuch: Luke Giordano Musik: Jake Monaco Altersempfehlung: ab 6