RTL Passion 00:05 bis 00:50 Jugendserie Dawson's Creek Liebe ist ein großes Wort USA 2000 Merken Pacey und Dawson nehmen an einer Segelregatta teil. Bei der Wende nimmt Dawson Pacey die Vorfahrt und wird dafür sogar disqualifiziert. Joey ist sich nach wie vor ihrer Gefühle nicht sicher. Auch das unsportliche Verhalten Dawsons bei der Regatta erleichtert ihr nicht die Entscheidung. Letztendlich nimmt sie doch eine Einladung zu einem gemeinsamen Videoabend mit ihm an. Henry kann sich bei Jen entschuldigen und verbringt einen romantischen Abend mit ihr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Van Der Beek (Dawson Leery) Katie Holmes (Josephine "Joey" Potter) Joshua Jackson (Pacey Witter) Michelle Williams (Jennifer "Jen" Lindley) Mary Beth Peil (Evelyn "Grams" Ryan) Mary Margaret Humes (Gail Leery) John Wesley Shipp (Mitchell "Mitch" Leery) Originaltitel: Dawson's Creek Regie: Morgan J. Freeman Drehbuch: Holly Henderson, Liz Tigelaar, Kevin Williamson Kamera: Frank Perl