RTL Passion 12:15 bis 12:40 Familienserie Alles was zählt Classics D 2011 Merken Ausgerechnet jetzt, wo Axel endlich seine Anteile am Zentrum erben soll, erklärt Richard die Pleite des Unternehmens. Axel ist völlig fassungslos. Claudia rät ihm, sein Erbe auszuschlagen, doch Axel ist der festen Überzeugung: Das alles ist nur eine große Intrige der Steinkamps, damit er sein Erbe nicht antritt. Als Florian von der Pleite des Zentrums hört, denkt er zuerst an Lena, für die der Job auf dem Spiel steht. Tatsächlich schafft er es, Lena ihre Zukunftssorgen für einen Moment vergessen zu lassen. Aber obwohl Lena nur freundschaftliche Gefühle für ihn hat, küsst sie Florian. Trotz Simones Ablehnung ist Maximilian sicher, seine Fehler wieder gut machen zu können und stürzt sich im Kokainrausch in die Erarbeitung eines Rettungsplans für 'Steinkamp Sport & Wellness'. Erst als Simone ihm im Zentrum erneut klarmacht, dass Maximilian für sie gestorben ist, wird er unsanft auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und Maximilian sieht keine andere Möglichkeit, als sich weiter zu betäuben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) André Dietz (Ingo Zadek) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser