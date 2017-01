RTL Plus 20:15 bis 21:05 Krimiserie Balko Das Schweigen der Hämmer D 1995 Stereo Merken Der Betriebsrat des Bernhard-Mullmann-Werkes ist heillos zerstritten: Während Schlosser Volker Kulessa den Streik ausrufen will, um den Inhaber der maroden Firma zu einem Sanierungskonzept zu zwingen, glaubt der junge, elegante Buchhalter Libaschewski, die drohende Schließung in letzter Minute verhindern zu können. Mit welchen Mitteln, darüber lässt er sich allerdings nicht aus. Anna, die dritte Betriebsrätin, und ihr väterlicher Freund in der Belegschaft, Schlosser Gustav, müssen hilflos mitansehen, wie der Streit eskaliert und Kulessa auf Libaschewski losgeht. Am nächsten Morgen wird Libaschewski tot aufgefunden. Der Verdacht fällt auf Kulessa, aber Balko findet einen weiteren Verdächtigen: Mullmann. Der Firmenchef und sein Buchhalter waren oft zusammen in der Spielbank. Ein Grund für Balko, um mit Krapp, Conny, Balkos Freundin Colette und ihrer attraktiven Mutter Monique, die gerade auf Besuch ist, endlich einmal im Spielcasino die Kugel rollen zu lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jochen Horst (Balko) Ludger Pistor (Krapp) Horst A. Fechner (Wiese) Dieter Pfaff (Vollmer) Joana Schümer (Colette) Jürgen Elbers (Conny) Wolfgang Forester (Bernhard Mullmann) Originaltitel: Balko Regie: Wolfgang F. Henschel Drehbuch: Michael Illner, Jürgen Pomorin Musik: Nikolaus Glowna