Sat.1 12:00 bis 13:00 Gerichtsserie Richter Alexander Hold D 2011 16:9 Merken Die 43-jährige Angeklagte Magda Krüger steckt in Geldnöten - und das, obwohl ihre Tochter Nina mit einem Ex-Fußballprofi und Millionär verlobt ist. Am Tag des Verbrechens soll Magda in der Villa, die Nina zusammen mit ihrem Verlobten bewohnt, geputzt haben. Hat sie dabei 5.000 Euro aus einer Schublade entwendet und ihren Schwiegersohn in spe niedergeschlagen, weil der sie beinahe dabei ertappt hätte? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Richter Alexander Hold