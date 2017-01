SWR 23:55 bis 00:25 Kabarett Belle Mélange in kabarett.com/ D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Philipp Scharrenberg, Performance Poet, Poetry Slammer, Kabarettist und Autor, präsentiert in seiner unnachahmlichen Art: "Belle Mélange: Cherchez la femme - was Mann wissen muss". Belle Mélange, das sind die vier Profimusikerinnen Theresa Heinz (Gesang), Vitalina Pucci (Flügel), Nadja Schneider (Cello) und Polina Blüthgen (Querflöte). Das Quartett gleicht einer Wundertüte: herrlich erfrischend, kreativ, beeindruckend vielseitig, absolut unvorhersehbar und publikumsnah. Weibliche Selbstironie und Schlagfertigkeit, gepaart mit frechem Humor und Esprit, ergeben ein Konzerterlebnis, das sich in kein Genre pressen lässt. Eben noch die Parodie eines alten Popklassikers und nun ein Rap auf die Liebe. Zwischendurch ein paar leise ernste Töne und ein Abstecher in die Klassik. Zuletzt wird das ganze bespickt mit liebenswürdig-scharfzüngigen Wortwitz und herrlich komischen Kabaretteinlagen. Ein Feuerwerk in Musik. Das aktuelle Programm "Cherchez la femme - was Mann wissen muss" befasst sich voll und ganz mit dem wohl schönsten und zugleich wundersamsten Phänomen: der Frau und alles was ihr Universum bewegt und in Wallung bringt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Philipp Scharrenberg Originaltitel: kabarett.com