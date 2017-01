SWR 12:25 bis 13:15 Dokusoap Nashorn, Zebra & Co. Zoogeschichten aus München Es mieft! D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Warum Elefantenböller im Tigerrevier verteilt werden: Bei sommerlicher Hitze bekommen die Tiger Jogor und Ahimsa ein Duftkissen, das es in sich hat. Na Hauptsache, keiner rümpft die Nase. Die Mhorrgazellen haben dieses Jahr endlich mal wieder Nachwuchs. Die zwei Kitze sind kerngesund. Frisches Gras von eigenen Wiesen, besser geht's nicht: Damit die Elefanten das Gras nicht auf einmal verputzen, bauen die Pfleger eine Bremse ein. Die zwei neuen Stachelschweine haben sich in Hellabrunn schon bestens eingelebt. Leider sind sie noch etwas scheu. Das möchte Niklas ändern. Bei den Kängurus muss der kleine Pinocchio gefangen werden. Pinocchio weiß gar nicht so recht, wie ihm geschieht, und schon ist er bei Thomas auf dem Arm. Warum es im Eisbärenrevier gewaltig rumpelt, wieso Orang-Utan-Mann Bruno Tierpfleger Markus immer im Auge behält und viele andere Geschichten aus dem Münchner Tierpark Hellabrunn, sehen die Zuschauer in dieser Folge von "Nashorn, Zebra & Co." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.