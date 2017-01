kabel eins 12:05 bis 13:00 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Sneakerhead USA 2009 16:9 HDTV Merken Bei einem Einbruch in das Haus des brasilianischen Konsuls wird außer einem Paar Turnschuhe nichts gestohlen. Das Team sieht sich gezwungen, in die Welt der Schuh-Sammler einzutauchen, da es sich bei den Turnschuhen um Sammlerstücke handelt. Scheinbar wurde das gute Paar von einem Fälscherring geklaut, um Plagiate herstellen zu können. Als Charlie berechnet, dass die Schuhe wieder an ihrem ursprünglichen Platz sein müssten, machen die FBI-Agenten eine belustigende Entdeckung ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Alimi Ballard (David Sinclair) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Sophina Brown (Nikki Betancourt) Aya Sumika (Liz Warner) Originaltitel: Numb3rs Regie: Emilio Estevez Drehbuch: Aaron Rahsaan Thomas Kamera: Ron Garcia Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 6