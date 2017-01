SAT.1 Gold 00:05 bis 00:55 Krimiserie Detektiv Rockford Ehrlich währt oft kürzer USA 1976 16:9 Merken Rockford soll dem Ganoven Baylock bei einem außergewöhnlichen Vorhaben helfen: Baylock will die Ölfirma entschädigen, die er einst bestohlen hat, und Rockford soll das Geld übergeben. Doch einige windige Gestalten erfahren von dem geplanten Deal und wollen die Barschaft an sich bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Garner (Jim Rockford) Joe Santos (Sergeant Dennis Becker) Gretchen Corbett (Beth Davenport) Susan Howard (Sandy Baylock) Eddie Firestone (Charlie Baylock) Pepper Martin (Mickey) Luke Askew (Al) Originaltitel: The Rockford Files Regie: Russ Mayberry Drehbuch: Stephen J. Cannell Kamera: Andrew Jackson Musik: Pete Carpenter, Mike Post Altersempfehlung: ab 12