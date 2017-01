SAT.1 Gold 22:15 bis 23:15 Krimiserie Diagnose: Mord Mord am Hochzeitstag USA 1998 Merken Cindy Garrett und ihr Verlobter Philip befürchten, dass Cindys asthmatischer Vater Wayde sein Vermögen seiner zweiten Frau Denise vermachen will. Sie beschließen, ihn zu töten, bevor er sein Testament ändern kann. Ein schlauer Plan lenkt den Verdacht geschickt auf Denise. Der Mord soll exakt an Cindys und Philips Hochzeitstag geschehen. Mark, Jesse und Amanda, die zu den Gästen gehören, können den Mord nicht verhindern, doch sie entdecken den entscheidenden Fehler des Plans. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Victoria Rowell (Amanda Bentley-Livingston) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Barry Van Dyke (Steve Sloan) David Sheinkopf (Philip Evans Cobler) Stacey Travis (Denise Garrett) Staci Keanan (Cindy Garrett) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Max Tash Drehbuch: Terence Winter Kamera: Frank Thackery Musik: John D'Andrea, Cory Lerios