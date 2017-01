SAT.1 Gold 20:15 bis 21:15 Krimiserie Quincy Folge: 96 Im Namen der Kinder USA 1981 16:9 Merken Die neunjährige Polly wird sexuell missbraucht und ermordet aufgefunden. Schnell halten die Ermittler den Verlobten von Pollys Mutter für den Täter. Quincy kann nicht glauben, dass dieser nette und fürsorgliche Mann ein Mörder sein soll. Doch schnell erfährt er, dass es sich bei D.J. um einen vorbestraften Sexualverbrecher handelt, der lediglich die Stadt und den Namen gewechselt hat. Eine fieberhafte Suche beginnt, als Pollys Schwester verschwindet ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Jim Antonio (Donald Thompson/Donald Yannos) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Georg Fenady Drehbuch: Michael Braverman Kamera: H. John Penner Altersempfehlung: ab 6