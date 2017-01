SAT.1 Gold 12:25 bis 12:50 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Folge: 123 Tony auf dem Prüfstand USA 1969 Merken Nicht alle Verwandten von Jeannie sind orientalische Flaschengeister: Eines Tages bekommt sie Besuch von ihren Onkeln Azmire und Vasemir, die durch und durch britisch sind. Um ihnen einen Gefallen zu tun, tritt Jeannie als elegante Lady auf, was Tony völlig verwirrt. Die beiden Verwandten wollen auch ihn auf Herz und Nieren prüfen, und so muss Tony einige Tests bestehen, die ihm als Bilderbuch-Amerikaner nicht ganz leicht fallen. Auch Dr. Bellows wird in das Spiel einbezogen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Eden (Jeannie) Larry Hagman (Capt. Tony Nelson) Hayden Rorke (Dr. Alfred Bellows) Bill Daily (Capt. Roger Healey) Arthur Malet (Vasmir) Arthur Malet (Vasemir) Vinton Hayworth (General Schaeffer) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Russ Mayberry Drehbuch: Ron Friedman Kamera: Lothrop B. Worth Musik: Ken Harrison, Hugo Montenegro