Pro7 Fun 20:15 bis 21:45 Horrorfilm Love Bite - Nichts ist safer als Sex GB 2012 16:9 HDTV In der tristen Küstenstadt Rainmouth haben die Sommerferien begonnen, und seit kurzem verschwinden spurlos Teenager. Jamie und seine Freunde langweilen sich jeden Tag in der ranzigen Pommesbude am Hafen, für Abwechslung sorgt die amerikanische Rucksacktouristin Juliana. Da taucht ein rätselhafter Fremdling auf und behauptet, dass in Rainmouth ein Werwolf umgehe und es auf Jungfrauen abgesehen habe. Also auch auf einen wie Jamie. Folglich muss schnellstens Sex her. Jamie spekuliert auf Juliana, doch der Fremde rät ab. Schauspieler: Jessica Szohr (Juliana) Timothy Spall (Sid) Ed Speleers (Jamie) Luke Pasqualino (Kev) Daniel Kendrick (Spike) Robin Morrissey (Bruno) Adam Leese (Gilkes) Originaltitel: Love Bite Regie: Andy De Emmony Drehbuch: Ronan Blaney, Cris Cole Kamera: Tat Radcliffe Musik: Nick Green Altersempfehlung: ab 16