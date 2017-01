RBB 12:10 bis 13:00 Dokumentation Verrückt nach Meer Der Kapitän kommt nach Hause D 2012 HDTV Live TV Merken Die Weiße Lady erreicht Norwegen. Im idyllischen Flåm gerät nicht nur Kapitän Morten Hansen ins Schwärmen, auch auf die Praktikantinnen Lisa und Nadja springt in der historischen Flåmbahn der Funke über. Reiseleiter Bernd und Arno erkunden die ruhigen Gewässer des Fjords per Speedboat und für Passagierin Brigitte wird ein Aussichtspunkt zur echten Mutprobe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verrückt nach Meer