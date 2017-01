Im New York des 23. Jahrhunderts staunt Korben Dallas nicht schlecht, als ihm aus heiterem Himmel ein wunderschönes Mädchen direkt in sein fliegendes Taxi fällt. Obwohl er die Sprache der jungen Frau namens Leeloo nicht versteht, rettet er sie vor den anrückenden Cops. Zu diesem Zeitpunkt kann Dallas noch nicht ahnen, dass es sich bei seinem Fahrgast um den Schlüssel zum berühmt-berüchtigten "fünften Element" handelt, der allein die Welt vor dem diabolischen Zorg und damit ihrem sicheren Untergang bewahren kann... Der aufwändige und höchst spektakuläre Science-Fiction-Blockbuster von Starregisseur und -produzent Luc Besson ("Transporter") mit Bruce Willis, Parade-Bösewicht Gary Oldman und Ex-Top-Model Milla Jovovich ist ein äusserst unterhaltsames, opulent ausgestattetes Abenteuer voller überraschender Wendungen und unglaublicher Spezialeffekte. In Google-Kalender eintragen