WDR 22:10 bis 23:55 Filme Dallas Buyers Club USA 2013 Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Matthew McConaughey und Jared Leto glänzen in Jean-Marc Vallées oscarprämierten Aidsdrama. - Dallas, 1985: Ron Woodroof führt ein Leben voller Exzesse. Der großspurige White-Trash-Cowboy lässt nichts anbrennen. Rodeo, Glücksspiel, Whiskey, Kokain, ungeschützter Sex mit Prostituierten. Als er an HIV erkrankt, beginnt er sich selbst zu behandeln und findet heraus, dass alternative Präparate mehr bringen als das einzige amerikanische Medikament AZT. Doch die Beschaffung im Ausland ist teuer und die Einfuhr jedes Mal ähnlich riskant wie Drogenschmuggel. Zudem möchte der Autodidakt Ron bei seinen Selbstversuchen ständig neue Mittel aus der ganzen Welt probieren. Weil er das auf Dauer alleine nicht finanzieren kann, muss der homophobe Texaner über seinen Schatten springen. Zusammen mit dem ebenfalls HIV-infizierten Transvestiten Rayon gründet er einen Beschaffungsring: den "Dallas Buyers Club", der eine Gesetzeslücke nutzt und rasant wächst. Damit ruft er die mächtige Pharmalobby auf den Plan ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew McConaughey (Ron Woodroof) Jennifer Garner (Eve) Jared Leto (Rayon) Denis O'Hare (Dr. Sevard) Steve Zahn (Tucker) Michael O'Neill (Richard Barkley) Dallas Roberts (David Wayne) Originaltitel: Dallas Buyers Club Regie: Jean-Marc Vallée Drehbuch: Craig Borten, Melisa Wallack Kamera: Yves Belanger Musik: Danny Elfman Altersempfehlung: ab 12