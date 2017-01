WDR 11:55 bis 12:45 Dokusoap Pinguin, Löwe & Co. Geschichten aus dem Zoo Münster D 2007 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Im Gorillagehege stimmt etwas nicht: Das Menschenaffen-Baby schreit, die erwachsenen Gorillas haben es vermutlich verletzt. Die Pfleger sind sich einig: Das Kleine muss ganz schnell geschützt werden. Denn allen sitzt noch der Schreck tief in den Knochen - im vergangen Jahr ist ein Gorillababy verstorben... Viel ruhiger geht es hingegen im Pinguingehege zu: Für die kleinen Frackträger beginnt nun die Mauser. Dafür haben sie sich schon ein bisschen dick und rund gefressen. Behäbig, wie sie nun gerade sind, haben sie überhaupt keine Lust zum täglichen Pinguinmarsch durch den Zoo. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pinguin, Löwe & Co.