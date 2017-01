SAT.1 Emotions 23:55 bis 00:35 Krimiserie Those Who Kill Das silberne Schwein USA 2014 16:9 HDTV Merken Thomas beschließt, nicht länger an offenen Fällen zu arbeiten. Daraufhin forscht Catherine in der Vergangenheit ihres Partners und stößt auf ein Familiengeheimnis. Aber auch Thomas erfährt mehr über Catherine und die dunklen Schatten, die sie verfolgen. Sie zeigt ihm sogar den Ort, wo ihr Bruder missbraucht wurde: den Keller ihres Stiefvaters ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chloë Sevigny (Catherine Jensen) James D'Arcy (Thomas Schaeffer) James Morrison (Frank Bisgaard) Bruce Davison (Howard Burgess) Omid Abtahi (Jerry Molbeck) Anne Dudek (Benedicte Schaeffer) Michael Rispoli (Don Wilkie) Originaltitel: Those Who Kill Regie: David Petrarca Drehbuch: Darin Morgan, Glen Morgan, Elsebeth Egholm, Stefan Jaworski Musik: Johnny Jewel Altersempfehlung: ab 16