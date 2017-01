SAT.1 Emotions 20:15 bis 21:00 Krimiserie Blindspot Sandsturm USA 2016 16:9 HDTV Merken Jane sitzt in einem Geheimgefängnis der CIA und muss endlose Verhöre und Folter über sich ergehen lassen. Doch es gelingt ihr zu fliehen und unterzutauchen. Allerdings ist ihr inzwischen auch die NSA-Agentin Naz Kamal auf den Fersen: Sie ermittelt gegen die Terror-Organisation Sandstorm, die Jane beim FBI eingeschleust hat. Kamal will Jane wieder bei Sandstorm unterbringen, um an die Köpfe heranzukommen. Doch dafür muss die Agentin sie erst einmal finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sullivan Stapleton (Kurt Weller) Jaimie Alexander (Jane Doe) Rob Brown (Edgar Reade) Audrey Esparza (Tasha Zapata) Ashley Johnson (Patterson) Ukweli Roach (Dr. Robert Borden) Luke Mitchell (Roman) Originaltitel: Blindspot Regie: Martin Gero Drehbuch: Martin Gero Kamera: David Johnson Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 16