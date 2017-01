Motorvision.TV 22:05 bis 22:35 Dokumentation Car History 40 Jahre BMW Art Cars D 2015 Stereo 16:9 Merken Es ist die schnellste Kunstsammlung der Welt: Gestaltet von Andy Warhol, Roy Liechtenstein, Frank Stella oder Jeff Koons, den berühmtesten Künstlern der Welt, startet BMW viele Jahre mit den rasenden Kunstobjekten in Le Mans. Ob BMW M1, Le Mans-Prototyp oder M3 GT2, die BMW Art Cars sind die außergewöhnlichsten Autos in der Geschichte von Le Mans. Am Steuer der schnellsten Kunstwerke der Welt sind die schnellsten Piloten der Welt, Hans-Joachim Stuck, Manfred Winkelhock und Andy Priaulx. Car History zeigt die Geschichte der BMW Art Cars in Le Mans, mit vielen O-Tönen von Jeff Koons, Frank Stella, Hans Stuck und Andy Priaulx. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Car History