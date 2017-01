Motorvision.TV 12:10 bis 12:40 Motorsport Classic Races Auto Union Silberpfeile D 2012 Stereo 16:9 Merken Grand-Prix-Rennen im Jahr 1934. Ein Sport, der schon damals viele Zuschauer begeisterte. Die neugegründete Firma Auto Union startete deshalb in diesem Jahr mit dem Bau von Grand-Prix-Rennwagen, die bald unter dem Namen "Die Silberpfeile aus Zwickau" bekannt wurden. Eine Dokumentation über die Entwicklung und die Erfolge dieser Rennwagen zeigt Motorvision in der nächsten Sendung von Classic Races. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Classic Races