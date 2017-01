kabel1 classics 22:10 bis 23:45 Actionfilm Faster USA 2011 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der kleinkriminelle Driver musste mitansehen, wie eine brutale Gangsterbande seine Kollegen und schließlich seinen Bruder ermordete. Zehn Jahre hat er seither in einer Gefängniszelle abgesessen, nun verfolgt er nur ein Ziel: Rache. Keine 24 Stunden in Freiheit, hat Driver schon den ersten Namen auf seiner Todesliste abgehakt. Doch der brutale Mord bleibt nicht unentdeckt. Ein kurz vor der Pensionierung stehender Cop und ein Auftragskiller heften sich an seine Fersen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dwayne "The Rock" Johnson (James "Driver" Cullen) Billy Bob Thornton (Slade "Cop" Humphries) Oliver Jackson-Cohen ("Killer") Carla Gugino (Detective Cicero) Maggie Grace (Lily) Moon Bloodgood (Marina) Tom Berenger (Warden) Originaltitel: Faster Regie: George Tillman Jr. Drehbuch: Tony Gayton, Joe Gayton Kamera: Michael Grady Musik: Clint Mansell Altersempfehlung: ab 18