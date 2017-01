kabel1 classics 20:15 bis 22:10 Actionfilm The Art of War USA, CDN 2000 16:9 20 40 60 80 100 Merken Wesley Snipes als Geheimagent in einem Thriller der Extraklasse: Neil Shaw arbeitet als Agent für die Vereinten Nationen und versucht eine Verschwörung aufzudecken, die das historische Handelsabkommen bedroht, mit dem Chinas 50-jährige Isolation auf dem Weltmarkt beendet werden soll. Ein entsetzlicher Leichenfund im New Yorker Hafen und die Ermordung des chinesischen Botschafters Wu gefährden jedoch den Vertragsabschluss. Als Shaw der Mord untergeschoben wird, muss er abtauchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wesley Snipes (Neil Shaw) Anne Archer (Eleanor Hooks) Maury Chaykin (Frank Capella) Donald Sutherland (UNO-Generalsekretär Douglas Thomas) Michael Biehn (Robert Bly) Marie Matiko (Julia Fang) Cary-Hiroyuki Tagawa (David Chan) Originaltitel: The Art of War Regie: Christian Duguay Drehbuch: Wayne Beach, Simon Barry Kamera: Pierre Gill Musik: Normand Corbeil Altersempfehlung: ab 18

