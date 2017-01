Kabel1 Doku 20:15 bis 21:00 Reportage SPIEGEL TV - Reportage Ich hol dich da raus - Jugend-Retter im Problembezirk Ich hol dich da raus - Jugend-Retter im Problembezirk D 2016 16:9 HDTV Merken Hamburg-Billstedt ist ein Problembezirk. Wer hier aufwächst, macht nicht selten eine kriminelle Karriere. Der Anteil von Hartz IV-Empfängern und Menschen mit Migrationshintergrund ist hoch. Doch in dem Viertel bewegt sich Dank viel Engagement etwas: Es gibt eine Hip Hop-Academy, in der Jugendliche zum ersten Mal so etwas wie Selbstbestätigung erfahren. Ein Streetworker, der selbst als Flüchtling nach Deutschland kam, ist Ansprechpartner für die Kids. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Spiegel TV - Reportage