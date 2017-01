Disney Channel 23:55 bis 00:20 Comedyserie Die Nanny Abgeschleppt USA 1994 HDTV Merken Der ganze Sheffield-Clan, einschließlich C.C. und Fran, wollen das Wochenende über "Urlaub" bei Frans Eltern machen. Doch der Flughafen wird wegen eines Schneesturms geschlossen und sie sitzen bei den Fines' in Queens fest. Maggie verliebt sich in den Nachbarsjungen, C.C. kriecht zu Niles ins Bett und Fran findet einen Liebesbrief an ihre Mutter - der nicht von ihrem Vater ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fran Drescher (Fran Fine) Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield) Daniel Davis (Butler Niles) Lauren Lane (C. C. Babcock) Nicholle Tom (Maggie Sheffield) Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield) Madeline Zima (Grace Sheffield) Originaltitel: The Nanny Regie: Linda Day Drehbuch: Fran Drescher , Peter Marc Jacobson Kamera: Mikel Neiers Musik: Ann Hampton Callaway